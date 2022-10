Scienza miglior alleato dell'uomo, Lectio Magistralis della Cattaneo all'Unical

07 ott 22 "Questo è un Campus straordinario dove si cross-fertilizzano discipline e conoscenze, un luogo dove c'è grande fermento culturale". Lo ha detto la scienziata e senatrice a vita, Elena Cattaneo, parlando con i giornalisti a margine della lectio magistralis dal titolo " L'avventura della conoscenza: la ricerca da fare e da raccontare" tenuta all'Università della Calabria. "Qui - ha poi aggiunto la scienziata - mi sembra molto percepita la terza missione dell'università, che deve studiare non solo dentro i propri confini ma anche per coloro che stanno fuori. Quindi, a coloro che stanno fuori, ai cittadini, dai quali abbiamo ricevuto il mandato di studiare, dobbiamo prenderli per mano, spiegare passo dopo passo quel che facciamo, perché questo serve a disinnescare timori, paure, verso ciò che la scienza ci consegnerà, che è tutto nuovo e ogni novità ci può far tremare e invece dobbiamo far comprendere che la scienza è la più grande alleata dell'uomo". La professoressa Cattaneo, conosciuta in tutto il mondo per i suoi studi scientifici, in particolare per quanto concerne le numerose ricerche sulle cellule staminali e sulla malattia di Huntington, è stata nominata senatrice a vita nel 2013. L'evento, al quale hanno partecipato una rappresentanza di studenti del quinto anno delle scuole superiori di Cosenza, è stato organizzato nell'ambito del progetto Marie Sklodowska-Curie, e finanziato dalla Commissione Europea di cui è responsabile Maria Giovanna Durante.

Ricerca investimento fondamentale per il futuro

"L'investimento in ricerca è fondamentale se vogliamo pensare al nostro futuro. È importante che enti, istituti, singoli ricercatori, vengano messi in condizione di competere ad armi pari con le loro idee in Italia e nel mondo. Investire in ricerca significa esserci, che vuol dire capire e sapere cosa ci circonda, ma anche avere strumenti per applicare quelle conoscenze e migliorare la vita di tutti noi". Lo ha detto la scienziata e senatrice a vita, Elena Cattaneo all'Università della Calabria. "Agli studenti - ha aggiunto la senatrice Cattaneo - voglio dire che lo studio è importante perché ciascuno è depositario di un'idea, di una passione, che deve essere messa in campo e il Paese deve dare loro l'opportunità di farlo. Spero che questi giovani battaglieranno per far valere il valore di quell'idea che in definitiva è un contributo al nostro Paese". Da oltre vent'anni, la professoressa Cattaneo, promuove la divulgazione scientifica e partecipa al dibattito pubblico su temi che spaziano dal rapporto tra scienza, politica e società, al riconoscimento dello studio e delle evidenze accertate con metodo scientifico nell'ambito delle decisioni pubbliche e più in generale al tema della libertà e dell'etica della ricerca.