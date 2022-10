Condividi su Facebook Tweet Nascosto in un bunker arrestato uno dei 36 del maxi blitz di Gioia Nascosto in un bunker arrestato uno dei 36 del maxi blitz di Gioia 07 ott 22 Uno dei 36 arrestati ieri nell'operazione sul traffico di droga che transitava dal porto di Gioia Tauro si era nascosto all'interno di un bunker a Platì, nella Locride dove è stato arrestato dalla guardia di finanza e dai carabinieri dello Squadrone Eliportato "Cacciatori". Si tratta di Franco Barbaro, di 46 anni, detto "Colosso", figlio del boss Rosario detto "u Rosi" ritenuto al vertice dell'omonima cosca di Platì. Al momento del blitz, la guardia di finanza aveva circoscritto l'immobile del comune pre-aspromontano dove con ogni probabilità si era nascosto l'indagato destinatario dell'ordinanza di custodia cautelare. Chiesto il supporto specialistico dello squadrone "Cacciatori" dei carabinieri di Vibo Valentia, Barbaro è stato è stato individuato all'interno un vero e proprio bunker. Nell'ambito dell'operazione, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, il quarantaseienne è accusato di traffico internazionale di droga. Secondo i pm, infatti, il figlio del boss avrebbe finanziato parte di un carico di oltre 2 tonnellate di cocaina arrivato al porto di Gioia Tauro il 14 marzo 2021 a bordo di una nave partita dalla Colombia e transitato da Panama. A dimostrazione del coinvolgimento di Barbaro nell'affare della droga ci sarebbero numerose intercettazioni telefoniche. Per gli investigatori, infatti, quale committente della droga Franco Barbaro veniva "informato da Bartolo e Antonio Bruzzaniti sull'andamento dell'attività". © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"