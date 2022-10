Condividi su Facebook Tweet In auto con un kg di marijuana, 2 arresti PS a Condofuri In auto con un kg di marijuana, 2 arresti PS a Condofuri 06 ott 22 Gli agenti del Commissariato di Ps di Condofuri (Reggio Calabria) hanno arrestato in flagranza di reato Bova Marina per possesso e trasporto di sostanze stupefacenti due persone, originarie della provincia di Messina, entrambe con precedenti per reati in materia di droga. I poliziotti, dopo avere fermato per un controllo l'auto con i due a bordo e notato l'insofferenza manifestata, hanno proceduto, anche sulla base dei loro precedenti specifici, ad una perquisizione all'interno della vettura trovando 15 confezioni rivestite di cellophane contenenti un chilo di marijuana come confermato dalle analisi del Gabinetto regionale di Polizia scientifica. La sostanza stupefacente è stata sequestrata. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"