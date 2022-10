Condividi su Facebook Tweet Calabria e Sicilia ultimi per raccolta differenziata, Veneto primo Calabria e Sicilia ultimi per raccolta differenziata, Veneto primo 04 ott 22 Primo il Veneto, seguito a ruota dalla Sardegna e dalla Lombardia: questo il podio emerso dall'analisi dei dati, relativi al 2020, dell'XI rapporto Anci-Conai sulla raccolta differenziata e il riciclo. Il Veneto guida il plotoncino delle regioni di questa speciale graduatoria con il 75,9% di differenziata, archiviando un incremento del 3% di quantità nel periodo 2016-2020; la Sardegna vanta un 74% di raccolta (+13,9%) mentre la Lombardia si attesta al 73% (+4,8%). In coda la Sicilia ( 42,2% e un incremento nel quinquennio 2016-2020 del 26,8%), in compagnia della Calabria (48% e +14,8%) e del Lazio (51,8% e +9,5%). Nel complesso la percentuale di raccolta differenziata nel 2020, l'anno del Covid, ha raggiunto il 62,9%, facendo segnare un incremento del 10,3% rispetto al periodo 2016-2020. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"