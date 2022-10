Condividi su Facebook Tweet Balzo contagi (1.390) in Calabria, zero decessi, Cs 690, Rc 285, Cz 255 Balzo contagi (1.390) in Calabria, zero decessi, Cs 690, Rc 285, Cz 255 04 ott 22 Nessun decesso in Calabria dove si registra un nuovo balzo dei contagi: sono 1.390 i casi riscontrati nelle ultime 24 ore, ieri erano 368, a fronte di 6.224 tamponi eseguiti. Il tasso di positività schizza dal 17,19 al 22,33%. Sempre la provincia di Cosenza ha il maggior numero dei casi, giusto la metà. Aumentano i ricoveri nei reparti di cura, +7 mentre resta stabile l'occupazione dei letti nelle terapie intensive (6). I guariti sono 517.745 (+823); gli attualmente positivi 40.446 (+567) e gli isolati a domicilio 40.308 (+560). In Calabria, ad oggi - secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti è pari a 3.803.632. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 561.208. Questi i casi odierni per provincia: Cosenza 690, Reggio Calabria 285, Catanzaro 255, Crotone 96, Vibo Valentia 55. Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: CASI ATTIVI 2514 (23 in reparto, 4 in terapia intensiva, 2487 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 93220 (92838 guariti, 382 deceduti). Cosenza: CASI ATTIVI 32951 (60 in reparto, 0 in terapia intensiva, 32891 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 128695 (127388 guariti, 1307 deceduti). Crotone: CASI ATTIVI 428 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 421 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 55334 (55068 guariti, 266 deceduti). Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1989 (29 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1958 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 190050 (189192 guariti, 858 deceduti). Vibo Valentia: CASI ATTIVI 485 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 474 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 48546 (48360 guariti, 186 deceduti). L'ASP di Cosenza comunica che "oggi si registrano 695 nuovi casi; il numero complessivo dei casi è incrementato di 694 unità e non di 695 in quanto è stato eliminato un caso risultato doppio". © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"