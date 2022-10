A Jimena Canales il premio Cosmos 2022 di Reggio

03 ott 22 Jimena Canales, con il libro "L'ombra del diavolo", è la vincitrice del Premio Cosmos 2022. Al professor Guido Tonelli è andato il premio Studenti. Si è conclusa così l'edizione 2022 del Festival Cosmos, rassegna internazionale di Scienza, Cultura e Società che si è svolta a Reggio Calabria. "A suggellare il grandissimo successo della manifestazione promossa dalla Città Metropolitana - è detto in una nota - lo straordinario concerto di Nicola Piovani 'La musica è pericolosa' che ha letteralmente incantato il pubblico del Teatro 'Francesco Cilea' di Reggio Calabria. Una serata magica, perfettamente in linea con le suggestioni e le emozioni che tutti gli appuntamenti di 'Cosmos' hanno suscitato in questi giorni, specie tra i tantissimi giovani studenti che ne sono stati i veri protagonisti". Presenti per la cerimonia conclusiva il sindaco f.f. della Città metropolitana, Carmelo Versace e l'assessora alla Cultura del Comune di Reggio Calabria Irene Calabrò, il consigliere metropolitano delegato alla Cultura, Filippo Quartuccio, la dirigente del Settore Cultura della Città Metropolitana, Giuseppina Attanasio, la direttrice del Planetarium Pythagoras Angela Misiano e tutti i componenti del comitato scientifico di Cosmos con il Gianfranco Bertone. "Ed è stata proprio la prof. Votano, a nome della giuria scientifica - riporta la nota - insieme a Versace, a consegnare il premio Cosmos per la divulgazione scientifica edizione 2022 a Jimena Canales la cui opera editoriale è stata scelta come vincitrice tra una cinquina di libri finalisti in cui figurano altri autori quali Guido Tonelli, Patrizia Caraveo, Arik Kershenbaum e David Lindley. Autori tutti omaggiati delle spille realizzate dal maestro orafo Gerardo Sacco e consegnate dal consigliere Quartuccio". "In questa straordinaria cornice - ha detto Versace - celebriamo cultura, bellezza, scienza, impegno e merito. Tutti concetti che stanno dentro questo importantissimo Premio e dentro il Festival Cosmos 2022".