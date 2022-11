Condividi su Facebook Tweet Protezione civile Calabria pronta a partire per Ischia Protezione civile Calabria pronta a partire per Ischia 27 nov 22 "La Protezione civile regionale della Calabria ha espresso alla Commissione speciale della Protezione civile nazionale la propria disponibilità a partire per Ischia domattina alle ore 8". Lo afferma, in una nota, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. "In questo momento - aggiunge - i nostri operatori sono impegnati per interventi e monitoraggi relativi al maltempo che sta colpendo alcune zone della Calabria, ma entro oggi dovrebbe essere superata l'allerta meteo arancione che ci ha interessato in questi ultimi giorni. Abbiamo messo a disposizione della struttura nazionale, dunque, uomini, mezzi, moduli idrogeologici e gruppi elettrogeni. Siamo pronti ad attivare la macchina organizzativa dopo l'eventuale via libera al nostro intervento da parte del Dipartimento nazionale della Protezione civile". "Vogliamo manifestare anche concretamente - dice ancora il presidente Occhiuto - la nostra vicinanza alla comunità ischitana e alla Regione Campania, così gravemente colpite da questa tragedia". © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"