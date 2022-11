Occhiuto solleva questione Calabria su fondi sanità, rinviata conferenza Regioni

24 nov 22 Durante la Conferenza delle Regioni, a quanto si apprende, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha paventato l'ipotesi di non dare l'intesa al riparto del fondo per il servizio sanitario nazionale per il 2022, perché la Calabria risulterebbe al momento estremamente penalizzata dalla suddivisione delle risorse. Il governatore azzurro ha chiesto di rivedere i criteri del riparto e ha ottenuto un ulteriore approfondimento martedì prossimo.