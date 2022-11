Condividi su Facebook Tweet Balzo contagi (795) in Calabria, su tasso positività, quattro decessi Balzo contagi (795) in Calabria, su tasso positività, quattro decessi 22 nov 22 Balzo dei nuovi contagi per Covid in Calabria. Si è passati, infatti, dai 204 di ieri ai 795 di oggi, con il dato complessivo che raggiunge quota 593.170. I nuovi decessi sono quattro, uno in più rispetto a ieri, portando a 3.113 il totale dei morti dall'inizio dell'epidemia. Aumenta anche il tasso di positività, dal 13,59 al 16,60%, con 4.788 tamponi effettuati (totale 3.983.247). In calo i ricoveri ospedalieri, sette in meno nei reparti ordinari (totale degenti 128) e uno nelle rianimazioni (cinque). I casi attivi sono 6.838 (-17), gli isolati a domicilio 6.705 (-9) ed i nuovi guariti 808 (totale 583.219). I dati sono riportati nel Bollettino quotidiano diramato dalla Regione sulla base delle comunicazioni dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali. A livello provinciale i casi sono così distribuiti. Catanzaro: casi attivi 1.806 (24 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.778 in isolamento domiciliare); casi chiusi 101.075 (100.681 guariti, 394 deceduti). Cosenza: casi attivi 2.306 (61 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.245 in isolamento domiciliare); casi chiusi 172.998 (171.631 guariti, 1.367 deceduti). Crotone: casi attivi 265 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 262 in isolamento domiciliare); casi chiusi 57.191 (56.921 guariti, 270 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.770 (24 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1.745 in isolamento domiciliare); casi chiusi 197.376 (196.503 guariti, 873 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 463 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 449 in isolamento domiciliare); casi chiusi 50.687 (50.497 guariti, 190 deceduti). © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"