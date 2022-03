Condividi su Facebook Tweet Leggero calo (2.979) contagi in Calabria. Rc 1.034, Cs 932, Cz 300; un decesso Leggero calo (2.979) contagi in Calabria. Rc 1.034, Cs 932, Cz 300; un decesso 25 mar 22 In leggera flessione i contagi da coronavirus oggi in Calabria quando se ne registrano 2.979 a fronte di 14.151 casi con la percentuale di positività che rimane alta intorno al 22% (21.75). Si registra un solo decesso avvenuto al San Giovanni di Dio di Crotone, mentre aumentano di uno i ricoveri ma di 2 le terapie intensive. Questa la distribuzione dei casi per provincia: Reggio Calabria 1.034, Cosenza 932, Catanzaro 400, Crotone 325, Vibo Valentia 265, Altra regione o stato estero 23. Di seguito i dati distribuiti dalla Regione Calabria: In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.583.375 (+14.151). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 280.084 (+2.979) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: CASI ATTIVI 6.190 (69 in reparto, 10 in terapia intensiva, 6.111 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 30.301 (30.055 guariti, 246 deceduti). Cosenza: CASI ATTIVI 28.560 (132 in reparto, 0 in terapia intensiva, 28.428 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 38.513 (37.548 guariti, 965 deceduti). Crotone: CASI ATTIVI 5.259 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5.231 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23.662 (23.466 guariti, 196 deceduti). Reggio Calabria: CASI ATTIVI 14.469 (129 in reparto, 5 in terapia intensiva, 14.335 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 98.808 (98.127 guariti, 681 deceduti). Vibo Valentia: CASI ATTIVI 15.772 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 15.755 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 16.455 (16.297 guariti, 158 deceduti). L'Asp di Catanzaro comunica 403 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione. L'Asp di Cosenza comunica 940 nuovi soggetti positivi di cui 8 fuori regione. L'Asp di Crotone comunica di aver inserito in data odierna 12 soggetti nel setting fuori regione precedentemente inseriti nella provincia. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"