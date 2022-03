Succurro proclamata Presidente della Provincia di Cosenza

21 mar 22 Sulla base dei risultati elettorali accertati a seguito dello scrutinio, il Presidente dell’Ufficio Elettorale della Provincia di Cosenza nella tarda serata di ieri – 20 marzo 2022 – HA PROCLAMATO eletta alla carica di Presidente della Provincia di Cosenza la dott.ssa ROSARIA SUCCURRO, Sindaco del Comune di San Giovanni in Fiore. Nessun reclamo, né contestazioni, né errori materiali sono stati rilevati. Il totale dei voti validi è stato di 80.649. Rosaria Succurro – Sindaco di San Giovanni in Fiore - ha conseguito un totale di voti ponderati pari a 34.073, con una percentuale del 42,25%. Seguono: Ferdinando Nociti – Sindaco di Spezzano Albanese - con 30.885 voti ponderati, pari ad una percentuale del 38,30%; e Flavio Stasi – Sindaco di Corigliano-Rossano - con 15.691 voti ponderati e una percentuale del 19,46%. Visibilmente commossa la Presidente Succurro, che dopo la proclamazione ha sottolineato la forza e volitività delle donne e parlato di una svolta importante nella storia dell’Ente Provincia che per la prima volta si tinge di rosa. Particolarmente sentito l’abbraccio ideale alla compianta Governatrice della Regione Calabria Iole Santelli, «amica di una vita, che sognava questo momento speciale che dedico a lei nella convinzione che stia festeggiando con noi dalla sua dimora eterna», la chiosa della Presidente. A Piazza XV marzo sono dunque fiorite le mimose e questo 20 marzo 2022 entrerà di diritto nella storia della Provincia di Cosenza come una conquista di grande impatto e pregio, perché per la prima volta una donna siederà sullo scranno più alto del Palazzo del Governo. Alla neo Presidente Rosaria Succurro vanno gli auguri di buon lavoro di tutto il personale dell’Ente.