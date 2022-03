Gratteri: Porto Gioia Tauro grande opportunità ma sfruttato solo al 20%

21 mar 22 “Il Porto Gioia tauro è una grande opportunità non solo per la Calabria ma per l'Italia, ma è sfruttato al 20% del suo potenziale”. Lo ha dichiarato Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Catanzaro, intervenendo all'incontro "La Calabria e il porto di Gioia Tauro nello scenario competitivo del Mediterraneo", organizzato nell'ambito del Regional Day. "Dietro il porto ci sono ettari ed ettari di terreno messo a disposizione dalle aziende mai utilizzato perché non c'è stata programmazione in questi decenni, perché c'è stato stato di totale abbandono soprattutto da parte della politica calabrese e meridionale. Noi non possiamo pensare che i problemi del sud li possano risolvere i parlamentari del nord". "Sogno per la mia Calabria le stesse infrastrutture che ci sono in Veneto, in Lombardia, in Emilia Romagna. Di questo abbiamo bisogno, non abbiamo bisogno di altro. Siamo stanchi dell'assistenzialismo, di mance o assistenze che ciclicamente i governi ci propinano, non ne abbiamo bisogno. Voglio porto dove ci sia una ferrovia, dove il container sia messo su rotaia e possa andare velocemente per arrivare in Europa".