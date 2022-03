Latitante arrestato dai CC, era a Casali del Manco con una donna e armi

20 mar 22 Nascondeva alcune armi, tra cui un fucile, nel covo in cui si nascondeva, Fernando Spagnolo, di 67 anni, il presunto boss della 'ndrangheta latitante dal 2019 arrestato ieri dai carabinieri a Casali del Manco, nel cosentino. Considerato il boss di Stilo, nella Locride, Spagnolo deve scontare una condanna all'ergastolo per omicidio. Nel momento in cui é stato individuato dai militari, il latitante stava preparando il pranzo. L'abitazione in cui aveva trovato rifugio il latitante era protetta da alcuni sistemi di videosorveglianza ed allarmi. Spagnolo ha anche tentato la fuga, ma é stato bloccato subito dai carabinieri. Il presunto boss, tra l'altro, era in compagnia di una donna di 46 anni che é stata denunciata in stato di libertà per procurata inosservanza di pena. I carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, che hanno individuato ed arrestato il latitante, si sono avvalsi della collaborazione dei militari di Cosenza e Crotone, che hanno fornito il loro contributo informativo e di conoscenza del territorio, con il coordinamento congiunto delle Dda di Reggio e Catanzaro, dirette, rispettivamente, da Giovanni Bombardieri e Nicola Gratteri.