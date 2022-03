Condividi su Facebook Tweet Calabria, Lazio e Marche ritornano in zona bianca Calabria, Lazio e Marche ritornano in zona bianca 18 mar 22 Alla luce dei dati della Cabina di Regia, Calabria, Lazio e Marche passano in area bianca. Lo rende noto il ministero della Salute. Solo la Sardegna resta in fascia gialla. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"