Loizzo: da Regione ottima politica sostegno al lavoro

Loizzo: da Regione ottima politica sostegno al lavoro

23 mag 22 "L'Assessorato regionale al lavoro ha attuato una ottima politica di sostegno alle imprese con il bando per le perdite da covid che deve, però, essere implementato". Lo afferma Simona Loizzo, capogruppo della Lega in Consiglio regionale. "È stata un'ottima misura - aggiunge Loizzo - anche se il click day non ha permesso di aiutare le aziende che hanno avuto maggiori perdite di fatturato. È importante far scorrere la graduatoria ma per fare questo ci vogliono 64 milioni di euro complessivi che soddisferebbero tutte le esigenze. Si potrebbero recuperare fondi da altre misure non utilizzate in pieno e su questo confidiamo in una risposta positiva da parte dell'assessorato regionale". "Le perdite economiche dovute al covid - sottolinea ancora il capogruppo della Lega alla Regione - sono state considerevoli e hanno messo in ginocchio tante realtà produttive. Per questo è importante investire ulteriori risorse per fronteggiare gli effetti devastanti che ha avuto la pandemia nel nostro sistema economico".