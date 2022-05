Condividi su Facebook Tweet Dissequestrato immobile di Chiara Rizzo, ex moglie Matacena Dissequestrato immobile di Chiara Rizzo, ex moglie Matacena 23 mag 22 I giudici della Corte d'appello di Reggio Calabria hanno restituito alcune unità immobiliari situate a Miami (Usa) a Chiara Rizzo sequestrate nel 2019 all'ex moglie dell'ex parlamentare di Fi Amedeo Matacena nell'ambito dell'inchiesta "Breakfast" sulla latitanza dell'ex parlamentare. Lo rendono noto i legali della donna, gli avvocati Bonaventura Candido e Corrado Politi. I legali, in una nota, manifestano "vivo compiacimento per il provvedimento depositato quest'oggi dai Giudici della Corte di appello che hanno restituito a Chiara Rizzo anche l'ultimo dei beni oggetto di sequestro eseguito nel lontano 2019. Dopo la restituzione delle società, e dei saldi dei c/c personali, Chiara Rizzo è così ora rientrata nel pieno e legittimo possesso dell'intero suo patrimonio. Ci piace evidenziare che con riferimento a Chiara Rizzo i Giudici dopo avere dato atto che 'rilevante appare la prova offerta dalla difesa' hanno sancito che 'la capacità reddituale ben poteva giustificare l'acquisto dell'immobile'. Anche se a seguito di lunghe complesse e combattute vicende giudiziarie - concludono i due legali - ancora una volta è' risultato, quindi, evidente che il patrimonio di Chiara Rizzo è tutto di provenienza lecita". © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"