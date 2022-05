Condividi su Facebook Tweet In calo contagi (1.594) in Calabria. Cs 497, Rc 422, Cz 401; cinque decessi In calo contagi (1.594) in Calabria. Cs 497, Rc 422, Cz 401; cinque decessi 04 mag 22 Calano i contagi da coronavirus oggi in Calabria in conseguenza del calo dei tamponi processati. Infatti sono stati 1.594 i casi registrati a fronte di 8.182 tamponi. Cala però anche la percentuale di positività che si attesta al 19.48%. Cinque i decessi avvenuti nella nostra refione tre dei quali nella provincia di Catanzaro mentre uno ciascuno è avvenuto nelle province di Cosenza e Reggio Calabria. Aumentano di 6 i ricoveri mentre restano stabili le terapie intensive. Questa la distribuzione dei casi suddivisi per provincia: Cosenza 497, Reggio Calabria 422, Catanzaro 401, Crotone 185, Vibo Valentia 81, Altra regione o Stato estero 8. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.973.743 (+8.182). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 363.940 (+1.594) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: CASI ATTIVI 7.059 (82 in reparto, 12 in terapia intensiva, 6.965 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 47.601 (47.314 guariti, 287 deceduti). Cosenza: CASI ATTIVI 44.430 (74 in reparto, 3 in terapia intensiva, 44.353 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 48.846 (47.783 guariti, 1.063 deceduti) . Crotone: CASI ATTIVI 3.112 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.094 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 34.245 (34.023 guariti, 222 deceduti). Reggio Calabria: CASI ATTIVI 7.610 (65 in reparto, 0 in terapia intensiva, 7.545 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 129.976 (129211 guariti, 765 deceduti). Vibo Valentia: CASI ATTIVI 18.003 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17.985 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 20.590 (20.420 guariti, 170 deceduti). L'ASP di Cosenza comunica 505 nuovi soggetti positivi di cui 8 fuori regione. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"