In aumento contagi (2.196) e positività (31.92%) in Calabria 02 lug 22 Contagi da Covid e ricoveri ospedalieri in aumento in Calabria. I nuovi casi sono 2.196 (ieri 1.989) con un lieve aumento dei tamponi fatti, 6.879 contro 6.490, ed un tasso di positività che sale dal 30,65 al 31,92%. Due le vittime, 2.681 da inizio pandemia. Negli ospedali, nel saldo tra ingressi ed uscite, aumentano di di 8 i ricoveri in area medica (200) e di 1 in terapia intensiva (8). I casi attivi sono 41.625 (+1.451), gli isolati a domicilio 41.417 (+1.442) ed i nuovi guariti 743. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è di 3.255.964 con 420.825 positivi. Questa la distribuzione dei casi per provincia: Cosenza 849, Reggio Calabria 642, Catanzaro 421, Crotone 170, Vibo Valentia 69, Altra regione o Stato estero 45. Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 4694 (64 in reparto, 4 in terapia intensiva, 4626 in isolamento domiciliare); casi chiusi 62550 (62223 guariti, 327 deceduti). Cosenza: casi attivi 27047 (66 in reparto, 1 in terapia intensiva, 26980 in isolamento domiciliare); casi chiusi 86824 (85688 guariti, 1136 deceduti). Crotone: casi attivi 1279 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1264 in isolamento domiciliare); casi chiusi 41934 (41697 guariti, 237 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 6782 (44 in reparto, 2 in terapia intensiva, 6736 in isolamento domiciliare); casi chiusi 145937 (145145 guariti, 792 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 942 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 931 in isolamento domiciliare); casi chiusi 39796 (39620 guariti, 176 deceduti).