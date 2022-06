Gennaro Cosentino da Tgr Calabria a nuovo caporedattore Tgr Basilicata

28 giu 22 Gennaro Cosentino è il nuovo caporedattore della Tgr Basilicata. Nato ad Aieta (Cosenza) nel 1960 e laureato in Scienze politiche, è giornalista professionista dal 1992. Conduttore del telegiornale, ha realizzato inchiesta anche all'estero, soprattutto in America Latina, e ha curato diversi programmi, collaborando alla realizzazione di altri. Ha pubblicato una decina di libri, tra i quali "Mucho Gusto - Viaggio di un giornalista nell'Uruguay del corazon", adottato in molte scuole e premiato con un ecnomio ufficiale dall'allora Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, e vincitore del premio "Omaggio alla Cultura". Tiene lezioni in corsi universitari, master e istituti superiori, in particolare sulla Storia del giornalismo e la Storia dell'integrazione europea. Ha collaborato anche con il filologo tedesco Gerhard Rohlf nelle ultime opere che pubblicò in Italia ed è impegnato nel settore culturale, anche come vicepresidente del Fai in Calabria.