Election day in Calabria, amministrative e referendum: si vota fino alle 23

12 giu 22 Hanno preso avvio regolarmente le operazioni di voto in Calabria per i cinque Referendum sulla Giustizia e per le elezioni comunali in 75 centri della regione. I seggi sono stati aperti alle 7 e chiuderanno alle 23. Le città in cui si vota per l'elezione dei sindaci e per il rinnovo dei Consigli comunali sono 75, tra cui il capoluogo di regione, Catanzaro, ed altri tre centri con più di 15 mila abitanti: Paola e Acri, in provincia di Cosenza, e Palmi, in quella di Reggio. Si vota soltanto nella giornata di oggi. Le operazioni di scrutinio per i Referendum inizieranno subito dopo la chiusura dei seggi, mentre per le Comunali il conteggio dei voti comincerà domani alle 14.

A Catanzaro hanno votato 5 candidati su 6

Hanno già votato in mattinata per i referendum sulla Giustizia e per le comunali 5 dei 6 candidati a sindaco di Catanzaro. Nino Campo (civico), Valerio Donato (civico con il sostegno, sia pure senza simboli di partito, di Forza Italia e Lega), Wanda Ferro (Fratelli d'Italia), Nicola Fiorita (Pd e Movimento 5 Stelle) ed Antonio Talerico (Noi con l'Italia ed altre formazioni di centrodestra) si sono espressi sia sui referendum che sulle amministrative. Non ha potuto votare, invece, il sesto candidato a sindaco, Francesco Di Lieto, vicepresidente nazionale del Codacons, sostenuto da Rifondazione comunista, Potere al popolo e Calabria resistente e solidale. Di Lieto, infatti, fino a poco tempo fa residente a Sellia Marina, ha chiesto nei mesi scorsi il trasferimento della residenza a Catanzaro, ma la relativa pratica non è stata ancora regolarizzata. Da qui, dunque, l'impossibilità per lui di votare nel capoluogo. In Calabria, per quanto riguarda le amministrative, si vota, complessivamente, in 74 comuni, tra cui quattro con più di 15 mila abitanti. Sono, oltre Catanzaro, Acri e Paola, in provincia di Cosenza, e Palmi, in quella di Reggio Calabria.

Il Presidente Occhiuto dà l'esempio

"Ho votato convintamente per i referendum sulla Giustizia. La partecipazione è il sale della democrazia. Comunque la si pensi, è importante recarsi alle urne ed esprimere la propria idea. Buon voto a tutti". Lo scrive, su Twitter, Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.