Scontro tra 3 auto a Bagnara, muore pilota reggino

Scontro tra 3 auto a Bagnara, muore pilota reggino

03 giu 22 Un pilota automobilistico, Pasquale Cammareri, di 38 anni, è morto ed altre due persone sono rimaste ferite in modo grave in un incidente stradale accaduto nel territorio di Bagnara Calabra, lungo la strada provinciale che collega Palmi e Seminara. Cammareri di professione faceva il meccanico, ma era anche pilota. Attività che lo scorso anno lo aveva portato a vincere, con la scuderia "Piloti per passione", il titolo nazionale come migliore esordiente nella specialità slalom. La vittima era alla guida di un'Alfa Romeo "156" che, per cause in corso d'accertamento, si è scontrata frontalmente con un furgone "Ford Transit" sul quale viaggiavano le due persone che sono rimaste ferite. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti, oltre al personale del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri. I due feriti sono stati ricoverati, con prognosi riservata, negli "Ospedali riuniti" di Reggio Calabria.