San Francesco di Paola nel centro storico di Cosenza: aiutaci prima che tutto crolli

02 giu 22 La prima vera processione dopo la pandemia del Santo Patrono dei cosentini, San Francesco di Paola, per volontà dei padri Minimi, ha atttaversato il centro storico per finire nella chiesa matrice. Un scelta voluta per onorare il Duomo di Cosenza che celebra i suoi 800 anni. Gli abitanti del centro storico non se lo sono fatto ripetere due volte ed hanno colto l'occasione al volo. Dopo che le "preghiere" alle istituzioni ancora non hanno portato frutti si sono rivolti al Taumaturgo paolano esponendo uno striscione chiaro: Aiutaci dai crolli". Una frase sintetica, forse un pò sgrammaticata, ma coglie nel segno: solo il Cielo può aiutarci. Senza alcuna vena polemica la processione, che è uscita dalla Basilica del Santo Patrono da Corso Plebiscito, quast'anno ha sollevato anche qualche mugugno. Irrituali i festeggiamenti di giovedì, anche se festivo in concomitanza con quelli laici della Repubblica, e breve il percorso con l'arrivo in duomo. Molti, addirittura, non sapevano che le celebrazioni del Santo paolano, che ha tantissimi devoti in città e in tutta la provincia, oltre che in tutta la Calabria, fosse oggi e la classica partecipazione che affollava le strade non c'è stata. Sarò stato il caldo, la pandemia o la giornata estiva, la processione e le celebrazioni che si perdono nelle notti di cinque secoli ha comunque riempito il duomo. Qui il Padre Provinciale dei Minimi, Francesco Trebisonda, e il Padre Massimo, superione di Cosenza dei Minimi, con l'arcivescovo Mons. Francesco Nolè hanno officilato la funzione assieme a presbiteri e diaconi. Nei banchi le autorità civili e il sindaco Franz Caruso che prima delle celebrazione ha offerto la chiave della città come tradizione vuole.