Calo contagi (1.097) in Calabris. Rc 612, Cs 330, Cz 111; 6 decessi 27 feb 22 Calano i contagi da coronavirus in Calabria quando se ne registrano 1.097 a fronte di 7.539 tamponi processati. Cala al 14.55% la percentuale di positività mentre sono 6 i decessi in tutta la Regione. Di questo sei 5 sono avvenuti all'Annunziata di Cosenza, l'altro in provincia di Catanzaro. Continuano a calare i ricoveri (-3) e le terapie intensive (-3). Questa la divisione dei casi per provincia: Reggio Calabria 612, Cosenza 330, Catanzaro 111, Vibo Valenita 29, Crotone 10, Altra regione o Stato estro 5. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2270128 (+7.539). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 213901 (+1.097) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: CASI ATTIVI 4966 (61 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4902 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23550 (23324 guariti, 226 deceduti). Cosenza: CASI ATTIVI 12256 (100 in reparto, 7 in terapia intensiva, 12149 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 34117 (33228 guariti, 889 deceduti). Crotone: CASI ATTIVI 3207 (24 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3183 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 18419 (18238 guariti, 181 deceduti). Reggio Calabria: CASI ATTIVI 13085 (81 in reparto, 9 in terapia intensiva, 12995 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 76844 (76217 guariti, 627 deceduti). Vibo Valentia: CASI ATTIVI 12255 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12243 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 13395 (13245 guariti, 150 deceduti). L'ASP di Cosenza comunica :"Nel setting fuori regione si registrano: 5 nuovi casi a domicilio". © RIPRODUZIONE RISERVATA