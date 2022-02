Condividi su Facebook Tweet Nessun danno erariale, Corte Conti assolve Mario Occhiuto ed ex assessori Nessun danno erariale, Corte Conti assolve Mario Occhiuto ed ex assessori 22 feb 22 La terza sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti ha assolto l'ex sindaco di Cosenza Mario Occhiuto dall'accusa di essersi reso responsabile di un danno erariale in relazione all'approvazione di alcuni atti amministrativi relativi alla nomina di dirigenti esterni e componenti di staff. Analoga sentenza é stata emessa nei confronti di cinque ex assessori, Rosaria Succurro, attuale sindaco di San Giovanni in Fiore, Francesco De Cicco, Nicola Mayerà, Luciano Vigna e Carmine Vizza. Assoluzione anche per i funzionari Giampiero Gargano, Lucio Sconza e Ugo Dattis, all'epoca dei fatti, rispettivamente, segretario comunale e dirigenti del Servizio personale e del Servizio finanziario. La sezione giurisdizionale d'appello, con la sentenza di assoluzione, ha riformato la pronuncia di colpevolezza che era stata emessa per tutti nel 2020 dalla sezione regionale della Calabria della Corte dei conti. “Tutto è bene ciò che finisce bene“. Commenta così sui social l'ex sindaco di Cosenza, l'architetto Mario Occhiuto, la sentenza della Corte dei Conti che lo assolve dall'accusa di danno erariale. ”Qui c’era dietro qualcuno -afferma l'arch. Occhiuto- che ci fece addirittura denunciare da un fantomatico sindacato di Mongrassano. Serviva evidentemente un pretesto per azionare la Corte dei Conti. Abbiamo subito un’ondata fantasmagorica di veleni, denunce, cattiverie, diffamazioni. Ma siamo rimaste persone serene e non abbiamo mai ceduto al risentimento né al rancore”. "Siamo stati sempre certi della correttezza del nostro operato. Ci siamo difesi nel processo ed abbiamo sempre avuto fiducia nella magistratura, che ora ha certificato la regolarità dei nostri comportamenti, rispettosi della legge e dei princìpi di buona amministrazione". Lo afferma, in una nota, Rosaria Succurro, attuale sindaco di San Giovanni in Fiore ed uno dei cinque ex assessori del Comune di Cosenza assolti dalla Sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti dall'accusa di danno erariale. "Cade così - aggiunge - l'ennesimo argomento pretestuoso utilizzato da alcuni avversari, specie nell'ultima campagna elettorale per le elezioni comunali di San Giovanni in Fiore, al fine di screditarmi sul piano politico. Resto convinta che paghino sempre, rispetto ai tentativi politici di delegittimazione, il silenzio, l'impegno quotidiano, la vicinanza costante ai cittadini e l'esercizio del diritto di difesa. La politica deve tornare a parlare di problemi e soluzioni e deve uscire dagli ambienti del pettegolezzo, dei processi sui social e delle cattiverie gratuite". "La Calabria - conclude il sindaco di San Giovanni in Fiore - merita una classe dirigente all'altezza delle grandi sfide contemporanee e capace di programmazione, confronto e lungimiranza". © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"