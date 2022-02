Condividi su Facebook Tweet Salgono contagi (+2.381) in Calabria. Rc 1.281, Vv 439, Kr 364; 4 decessi Salgono contagi (+2.381) in Calabria. Rc 1.281, Vv 439, Kr 364; 4 decessi 15 feb 22 Tornano a salire i contagi in Calabria quando se ne registrano 2.381 a fronte di 12.853 tamponi processati e con la percentuale di positività che si attesta al 18.52%. Quattro i decessi avvenuti, uno ciascuno, nelle province di Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia. Aumentano di 2 i ricoveri mentre calano di 5 le terapie intensive. Quetsa la distribuzione dei casi divisi per provincia: Reggio Calabria 1.281, Vibo Valentia 439, Crotone 364, Catanzro 217, Cosenza 80. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.157.681 (+12.853). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 195.460 (+2.381) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: CASI ATTIVI 6.594 (75 in reparto, 6 in terapia intensiva, 6.513 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 20.224 (20.007 guariti, 217 deceduti). Cosenza: CASI ATTIVI 11.209 (129 in reparto, 10 in terapia intensiva, 11.070 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 33.020 (32.164 guariti, 856 deceduti). Crotone: CASI ATTIVI 2.878 (27 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.851 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 16.753 (16.581 guariti, 172 deceduti). Reggio Calabria: CASI ATTIVI 13.267 (104 in reparto, 10 in terapia intensiva, 13.153 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 66.299 (65.691 guariti, 608 deceduti). Vibo Valentia: CASI ATTIVI 12.636 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12.624 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.807 (10.658 guariti, 149 deceduti). © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"