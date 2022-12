Omicidio Aquino, 6 arresti DDA eseguiti dai CC di Corigliano-Rossano

06 dic 22 Sei persone sono state arrestatate dai carabinieri a seguito delle ordinanze emesse dalla DDA di Catanzaro per vari delitti commessi, tra cui l'omicidio Aquino avvenuto nel maggio 2022 a Schiavonea, dai militari del Comando Provinciale di Cosenza e del Reparto Territoriale Carabinieri di Corigliano-Rossano supportati in fase esecutiva da militari dello Squadrone Carabinieri eliportato “Cacciatori di Calabria” e da unità cinofile del Nucleo Cinofili Carabinieri di Vibo Valentia. Gli uomini dell'Arma, nel dettaglio, hanno dato esecuzione a cinque ordinanze di applicazione di misura cautelare personale, una ordinanza di sottoposizione agli arresti domiciliari, un obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia di Catanzaro tutte riguardanti dei soggetti dimoranti nel territorio di Corigliano-Rossano. Gravi gli indizi di colpevolezza emersi nei confronti dei soggetti coinvolyi in relazione ad una gravissima sequenza di reati, tra i quali l’omicidio di Aquino Pasquale avvenuto in data 03 Maggio 2022. In quella circostanza la vittima era stata avvicinata da un sicario che lo aveva raggiunto mentre scendeva dalla sua auto per fare rientro a casa sparandogli diversi colpi di pistola senza lasciargli scampo prima di allontanarsi a bordo di una moto condotta da un complice. Pasquale Aquino, nel 2017, era rimasto coinvolto in un'inchiesta su un gruppo criminale che avrebbe gestito un'attività di spaccio di droga nell'area di Corigliano Rossano. Nelle indagini si fa riferimento anche ad un tentato omicidio avvenuto lo scorso giugno.

Così indagati nel provvedimento cautelare, vengono contestati a vario titolo i reati di omicidio in concorso, ricettazione e porto di arma abusiva, detenzione illegale di armi, danneggiamento aggravato di alberi da frutto, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, tutti reati aggravati dall’avere commesso il fatto al fine di contribuire all’attività di un’associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, in una logica di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio. L’indagine, articolatasi in una complessa e impegnativa attività investigativa, condotta dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano-Rossano, coordinata da magistrati dalla Procura di Castrovillari, nell’arco temporale che intercorre tra il mese di Maggio ed il mese di agosto 2022, ha permesso di delineare uno spaccato allarmante della realtà delinquenziale nel territorio di Corigliano-Rossano, focalizzando gli assetti criminali nel settore del narcotraffico e sulle dinamiche di controllo del territorio.