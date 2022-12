Corte Conti: Rimangono criticità in rendiconto Regione, servizi sanità non adeguati

01 dic 22 "Una disponibilità finanziaria che circoscrive la possibilità di prevedere interventi sul territorio a fronte di frequenti e imprevedibili esigenze ulteriori rispetto a quella indicate in programmazione e in ambiti caratterizzati da contingenze congiunture nazionali ed internazionali e da un'elevata dinamicità delle esigenze del territorio. Ciò rappresenta un limite oggettivo all'azione di governo". E' quanto ha sostenuto il procuratore regionale della Corte dei Conti Romeo Ermenegildo Palma nella sua requisitoria in occasione della seduta di giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2021. Secondo il procuratore "l'esito della gestione 2021 è caratterizzato dal permanere della Calabria all'interno dell'area delle Regioni meno sviluppate nonostante l'ingente flusso di risorse messe a disposizione per colmare le differenze strutturali con le altre regioni d'Europa". Alla seduta, aperta dalla presidente della Sezione regionale di controllo, Rossella Scerbo, hanno partecipato il presidente della Corte dei Conti Guido Carlino e il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. "Dall'analisi dei dati si evidenzia - ha sottolineato il procuratore - come il valore di risorse di natura vincolata sia consistente: il 62,4% per la sanità, il 15,8% per investimenti (Por, Pac, Fsc e Pnrr) e l'8,2% per altri fondi vincolati. Entrate libere da vincoli sono pari al 12,2%. Anche per il 2021, così come confermato nel Defr 2022/2024, a fronte delle criticità rilevate dalla sezione in precedenti analoghe occasioni il governo regionale si propone di ampliare il livello di entrata e rimodulare la spesa regionale e declina una serie di misure che indica nella tutela e nel recupero dei crediti vantati verso i Comuni, riduzione del deficit in sanità, progressiva riduzione del contenzioso e dei pignoramenti nonché riduzione spesa enti sub regionali, accelerazione pagamenti delle fatture commerciali, aumento entrate recupero delle evasione fiscale, salvaguardia della disponibilità di cassa e interventi sull'apparato amministrativo. Va preso atto che le azioni indicate alla Regione sono identiche a quelle riportate da più anni senza che siano stati conseguiti miglioramenti". Per il procuratore regionale, secondo cui il disavanzo effettivo è pari a 75 milioni, meno rispetto al risultato del precedente esercizio che era pari a -81 milioni di euro, "è elevato il rischio di possibili squilibri di bilancio fin quando le manovre di bilancio saranno improntate al finanziamento del deficit della sanità, al finanziamento di debiti fuori bilancio e ad assicurare la disponibilità per pignoramenti o ancora la contribuzione verso enti strumentali e organismi partecipati per sopperire a gestioni non in perdita". "I dati contabili - ha sostenuto ancora il procuratore - evidenziano un valore del fondo contenzioso per 165 milioni con una variazione di +21% rispetto al 2020 che tuttavia copre nella sola percentuale del 16,35% come rischio stimato. La misura ridotta di tale percentuale presenta elevati livelli di criticità". La magistratura contabile conferma la criticità dovuta "alla mancata adozione da parte della Regione Calabria delle misure correttive richieste in occasione della parifica d'esercizio 2020, specificamente orientate ad evitare eventuali sottovalutazioni del contenzioso gravante sull'ente a causa di carenze di informazioni con la conseguente sottostima degli accantonamenti disposti. Permangono infatti anche se in percentuale ridotta le criticità sua sulla incapienza del fondo a fronte delle soccombenze registrate sia sulla esatta ricognizione".

In sanità servizi non adeguati

"Nonostante la Calabria riceva ingenti risorse destinate alla salute dei cittadini, e sebbene i calabresi in questi dodici anni abbiano continuato a finanziare copiosamente la sanità regionale con il versamento delle extra aliquote Irap e Irpef, i cittadini non godono di servizi sanitari adeguati". E' quanto si rileva nel focus sulla sanità del consigliere Ida Contino contenuto nel giudizio di parificazione del rendiconto della Regione per il 2021. Dall'analisi emerge che la Calabria storicamente mostra uno scarso indice di attrattiva sanitaria a fronte di una elevatissima mobilità passiva. Circa il 20% dei ricoveri dei calabresi risulta effettuato in strutture collocate al di fuori del territorio regionale, a fronte di una media nazionale della mobilità passiva pari all'83%. Nel 2021 il saldo della mobilità interregionale è pari a -242 milioni di euro". Inoltre, secondo quanto emerge dalla relazione, nell'ultimo monitoraggio dei Lea del maggio 2021 la Calabria si è collocata all'ultimo posto in Italia avendo totalizzato un punteggio pari a 125 su un minimo di 160 in diminuzione rispetto all'anno precedente ove il punteggio ottenuto era stato di 162. L'offerta dei servizi sanitari dunque è estremamente precaria. I posti letto sono sottodimensionati di 654 rispetto a quando previsto nel programma operativo 2019-2021". La Calabria sconta, tra le regioni d'Italia, le maggiori difficoltà di accesso alla diagnostica strumentale: dalle tipologie considerate (acceleratori lineari, angiografi, gamma camera computerizzati, mammografi, risonanze magnetiche) sul territorio calabrese ne sono presenti 213 di cui 120 in uso presso le strutture pubbliche e 93 in uso nelle strutture private. I valori che destano più sospetto sono quelli relativi alle risonanze magnetiche, soprattutto ove si rilevi che su un totale di 55 apparecchi, 36 sono in uso a strutture private e 19 in strutture pubbliche".

Sconfortante gestione emergenza covid

"Un risultato sconfortante è emerso dall'analisi della gestione dell'emergenza sanitaria in Calabria. Nonostante la Regione abbia ricevuto negli anni 2020 e 2021 risorse finanziarie per quasi 252 milioni, ad oggi il 67% della somma (pari a 170 milioni) non è stata ancora trasferita agli enti sanitari". E' quanto si rileva nella relazione per il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Calabria da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. "Non può non rilevarsi, inoltre, che i costi inseriti nel costo economico Covid (pari ad 311,785 milioni nel biennio) - è detto nella relazione - sono nettamente superiori alla somma che gli enti sanitari hanno ricevuto dalla Regione. La conclusione è evidente: anche nella gestione della pandemia, nonostante la presenza di cospicue risorse in cassa, il servizio sanitario ha prodotto debiti. Tale anomalia, per come chiarito anche dal Dipartimento della salute, scaturisce da altra ancora più grave: le spese sostenute dagli Enti sanitari per il contrasto del Covid non sono state ancora dai medesimi Enti puntualmente rendicontate". Nel testo i magistrati contabili, dopo avere alcune altre criticità relative al debito delle Aziende sanitarie e alla ricognizione del patrimonio immobiliare, aggiungono "che in sede di adunanza di pre-parifica, il presidente della Regione, attuale Commissario ad acta per il piano di rientro, ha rappresentato il quadro delle azioni, da ultimo poste in essere per affrontare alcune delle criticità. Ha, infatti, dichiarato che sono stati istituiti gruppi di lavoro con l'ausilio della Guardia di finanza per la ricognizione del debito; che è stato avviato il processo di circolarizzazione delle posizioni debitorie con l'apertura di una piattaforma e l'invio di 20.000 pec a tutti i fornitori del Servizi sanitario regionale per poter concludere la ricognizione della massa debitoria. entro il 31 dicembre; che sono state previste, nella manovra d'autunno, una serie di interventi per rendere più attrattivo il lavoro nel sistema sanitario calabrese; che sono stati avviati importanti investimenti del Pnrr; che è stato predisposto un piano per la dotazione delle tecnologie per ospedali.

Presidente Scerbo: assicurare a tutti diritto salute

"Il diritto alla salute è fondamentale e il nostro intento sulla sanità è quello di affiancare la Regione nel percorso di risanamento indicando soprattutto, dal momento che noi non ci occupiamo di gestione ma siamo magistratura di controllo, la corretta applicazione delle regole contabili". Lo ha detto il presidente della presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti Rossella Scerbo in occasione della seduta di parificazione del Rendiconto generale della Regione. "Tale corretta applicazione - ha aggiunto la presidente Scerbo - la funzione di assicurare il risanamento del bilancio della Regione che, come abbiamo avuto modo di vedere, è soprattutto un bilancio sanitario. E ciò al fine di assicurare una sanità che dia ai cittadini tutto quello di cui hanno bisogno". "Avete sentito richiamare da parte di tutti - ha detto ancora - le problematiche legate all'utilizzazione del Pnrr che è molto importante. Noi abbiamo bisogno di una sanità che ci dia le cure dovute e non ci costringa ad andare fuori o di ricorrere a strutture private anche perché non tutti hanno la possibilità di farlo".

Occhiuto: rilievi tracciano lavoro futuro

"Quelli della Corte dei conti sono rilievi importanti perché la Corte dà contezza di quello che va fatto in Calabria per migliorare i conti e la qualità dei servizi". Lo ha detto il presidente della Regione Roberto Occhiuto in occasione della parifica del Rendiconto generale dell'ente per l'esercizio 2021 "Sono molto soddisfatto dell'esito del giudizio di parificazione - ha aggiunto Occhiuto che ha chiarito come lo stesso giudizio riguarda il 2021 quando è stato eletto - che per fortuna non produce conseguenze sui documenti contabili che abbiamo già approvato. Ci sono delle piccole correzioni dell'ordine di 4 milioni di euro. E' andata molto meglio dell'anno scorso e soprattutto abbiamo accolto molte osservazioni che diventano una traccia di lavoro per il futuro. Il rendiconto del 2021 contiene in qualche modo la somma di tutte le questioni che si sono cristallizzate e stratificate nella nostra regione e che piano piano attraverso riforme coraggiose e strutturale dobbiamo affrontare e risolvere". "Il mio governo regionale - ha detto ancora Occhiuto - non ha creato partecipate e ha avuto un atteggiamento molto prudente. Ha assunto ulteriori partecipazioni in società che già c'erano ma ho spiegato che l'alternativa era quella di far fallire la società degli aeroporti, la Sacal, che era sottoposta ad una procedura di revoca della concessine o di far diventare le Terme Luigiane un esempio di archeologia industriale. E' evidente che quando si governa bisogna farlo con coraggio spiegando le proprie ragioni, quando si tratta di ragioni che hanno solide fondamenta legislative"