Condividi su Facebook Tweet Per domani previsto maltempo con piogge e temporali a centro-sud Per domani previsto maltempo con piogge e temporali a centro-sud 31 ago 22 Il maltempo portato sull'Italia da una perturbazione atlantica si estenderà domani dall'Emilia-Romagna a gran parte del Centro e del Sud, con fenomeni che localmente potranno risultare di forte intensità specie sui settori costieri. Lo indica un'allerta meteo del Dipartimento della Protezione civile. Dalle prime ore di domani, dunque, attesi temporali su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise e Campania, in estensione a Puglia, Calabria, Basilicata, specie settori tirrenici, e Sicilia, specie settori nord-orientali e isole Eolie. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Valutata per la giornata di domani allerta gialla su Marche, Abruzzo, Lazio, Campania, Umbria, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria e su parte di Emilia-Romagna, Toscana e Sicilia. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"