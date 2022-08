Condividi su Facebook Tweet In Calabria calo contagi (1.599) e 6 decessi, positività 28,39% In Calabria calo contagi (1.599) e 6 decessi, positività 28,39% 19 ago 22 Sono 1.599 i nuovi contagi da Covid registrati in Calabria nelle ultime 24 ore con 5.633 tamponi fatti ed una positività che resta stabile rispetto a ieri al 28,39%. Sei le vittime che portato il totale dei decessi da inizio pandemia a 2.909. Sul fronte ospedaliero - nel saldo tra ingressi ed uscite - ci sono 9 ricoverati in meno in area medica (176) ed uno in più in terapia intensiva (10). I casi attivi sono 68.226 (-640), gli isolati a domicilio 68.040 (-632) ed i nuovi guariti 2.233. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi fatti è 3.607.992 con 522.436 positivi. Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 3922 (39 in reparto, 7 in terapia intensiva, 3876 in isolamento domiciliare); casi chiusi 83894 (83527 guariti, 367 deceduti). Cosenza: casi attivi 51497 (70 in reparto, 1 in terapia intensiva, 51426 in isolamento domiciliare); casi chiusi 96435 (95180 guariti, 1255 deceduti). Crotone: casi attivi 2311 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2294 in isolamento domiciliare); casi chiusi 49877 (49622 guariti, 255 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 5664 (35 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5629 in isolamento domiciliare); casi chiusi 177133 (176294 guariti, 839 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 1861 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1850 in isolamento domiciliare); casi chiusi 43838 (43660 guariti, 178 deceduti). (ANSA). L'ASP di Catanzaro comunica 387 positivi di cui 29 fuori regione . L'ASP di Cosenza comunica 411 nuovi positivi di cui 57 fuori regione. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"