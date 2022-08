Condividi su Facebook Tweet Picchiata per paga, ristoratore denuncia minacce Picchiata per paga, ristoratore denuncia minacce 04 ago 22 "In queste ore sto ricevendo migliaia di telefonate, soprattutto di minacce". Così, in un'intervista al Tgr della Calabria, Nicola Pirroncello, il 53enne indagato dalla Procura della Repubblica di Catanzaro per la presunta aggressione ai danni di Beauty Davis, la giovane di 25 anni che aveva lavorato nel suo lido-ristorante di Soverato e che si era recata nel locale per rivendicare la corresponsione per intero della paga pattuita. "Sono rammaricato - ha aggiunto Pirroncello - per avere usato violenza verbale sulla ragazza e di avere usato la forza per farla alzare dalla sedia ed invitarla ad uscire dal locale per farmi apparecchiare la sala e darmi così modo di lavorare. E' stato un momento di rabbia scaturito dalle ore precedenti, durante le quali l'avevo pregata di farmi lavorare". "È da 11 anni che svolgo questa attività - ha detto ancora il ristoratore - ed in tutto questo periodo ho dato lavoro a decine di persone con le quali non ho mai avuto problemi". © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"