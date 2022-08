Il 5 ad Acri presentazione del libro La Cascina dei Gobbi

03 ago 22 Venerdì 5 agosto, alle 10:30 ad Acri, ci sarà la presentazione, per la prima volta in Calabria, del libro “La cascina dei Gobbi”, della scrittrice di origini acresi Lucia Spezzano. Il libro vede la collaborazione della Comunità Operosa Alto Verbano e di Legambiente Circolo di Laveno Valcuvia. La presentazione è organizzata dal B&B Al Tetto Rosso e si terrà presso la sede della struttura ricettiva, in Contrada Chimento, 430, Acri (CS). L'ingresso è libero, previa prenotazione al num. 339.2696321. Ci sarà, inoltre, un rinfresco per tutti e l'animazione per i bambini.