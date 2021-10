In calo i votanti alle 19 in Calabria (22.66%)

03 ott 21 E' del 22.66% la percentuale dei votanti per le regionali in Calabria quando nella scorsa tornata, ma si votava in un solo giorno, la percentuale era stata del 35.54%

L'unico raffronto possibile sul voto in due giorni è quello con il 2010 quando per le regionali votò alle 19 il 28.75%. Nel 2014 si votò in un solo giorno e la percentuale fu del 34.63%.

Dato diverso per le comunali quando alle 19 ha votato il 32.53% in 81 comuni in calo rispetto al turno precedente quando votò il 47.44% dato non raffrontabile perchè le precedenti si votò in un solo giorno.

Di seguito il link ai dati in diretta: