Calo contagi (+236) in Calabria. Cs 95, Rc 74, Cz 38; tre decessi Calo contagi (+236) in Calabria. Cs 95, Rc 74, Cz 38; tre decessi 28 nov 21 Diminuiscono i contagi per Covid in Calabria. Oggi se ne registrano 236 rispetto ai 279 di ieri (totale 92.505). Non ci sono nuovi ricoveri nei reparti di rianimazione, che restano stabili a 16, mentre aumentano di 2 quelli nei reparti di cura (totale 117). Ci sono tre nuovi decessi, due a Cosenza ed uno a Catanzaro, con il totale che raggiunge la cifra complessiva di 1.495. I nuovi casi attivi sono 102 (ieri 144, totale 4.232), mentre gli isolati a domicilio aumentano di 100 unità (ieri erano stati 139, totale 4.099). Il tasso di positività é il 4,57%, in calo rispetto a ieri, quando era stato il 5,81, con 5.161 tamponi effettuati (ieri ne erano stati fatti 4.800), con il totale che raggiunge quota 1.423.142. I casi divisi per provincia sono: Cosenza 95, Reggio Calabria 74, Catanzaro 38, Vibo Valentia 27, Crotone 2, Altra regione o Stato estero 0.Questi i dati giornalieri comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Calabria. Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: – Catanzaro: CASI ATTIVI 357 (15 in reparto, 7 in terapia intensiva, 335 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.757 (11.591 guariti, 166 deceduti). – Cosenza: CASI ATTIVI 1.588 (55 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1.527 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 27.925 (27.249 guariti, 676 deceduti). – Crotone: CASI ATTIVI 179 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 177 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.859 (8.741 guariti, 118 deceduti). – Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.588 (36 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.549 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 31.243 (30.823 guariti, 420 deceduti). – Vibo Valentia: CASI ATTIVI 393 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 385 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.120 (7.015 guariti, 105 deceduti). © RIPRODUZIONE RISERVATA