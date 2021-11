Condividi su Facebook Tweet In calo contagi (+148) in Calabria. Rc 64, Cs 53, Vv 26; tre decessi In calo contagi (+148) in Calabria. Rc 64, Cs 53, Vv 26; tre decessi 21 nov 21 Calano i contagi in Calabria quando se ne registrano 148 a fronte di 3.635 tamponi effettuati. Tre i decessi, due nella provincia di Cosenza e uno nella provincia di Catanzaro. Diminuiscono di due i ricoveri mentre restano stabili le terapie intensive. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.389.258 (+3.635). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 90.959 (+148) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: – Catanzaro: CASI ATTIVI 316 (12 in reparto, 6 in terapia intensiva, 298 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.612 (11.449 guariti, 163 deceduti). – Cosenza: CASI ATTIVI 1.495 (46 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.446 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 27.648 (26.977 guariti, 671 deceduti). – Crotone: CASI ATTIVI 162 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 158 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.764 (8.646 guariti, 118 deceduti). – Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.357 (37 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.318 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 30.799 (30.382 guariti, 417 deceduti). – Vibo Valentia: CASI ATTIVI 337 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 327 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.010 (6.906 guariti, 104 deceduti). L'Asp di Crotone comunica 1 soggetto positivo e precisa che “l'incremento è pari a zero in quanto un altro soggetto è stato trasferito presso la Terapia intensiva dell’AOU Mater Domini". © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"