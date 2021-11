Condividi su Facebook Tweet Forte scossa di terremoto del 3.7 a Bianchi avvertita in centro Calabria Forte scossa di terremoto del 3.7 a Bianchi avvertita in centro Calabria 19 nov 21 Una forte scossa di terrremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 19:54 in provincia di Cosenza con epicentro a Bianchi. La scossa avvertita nella città capoluogo ed in un tutta la Calabria centrale è avvenuta ad una profondità di 19 km. Un scossa di assestamento è stata registrata successivamente alle 20 con magnitudo 2.2 alla profondità di 6.3 km. Al momento non si registrano danni a persone o cose. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"