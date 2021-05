Condividi su Facebook Tweet Record di vaccinazioni, oltre 6000 in un giorno, in provincia di Cosenza Record di vaccinazioni, oltre 6000 in un giorno, in provincia di Cosenza 08 mag 21 Procede spedita la campagna di vaccinazione nella provincia di Cosenza, l'ultimo dato registrato nella giornata di ieri, venerdì 7 maggio, è di straordinaria portata, atteso che nei centri dislocati su tutto il territorio della più grande e popolosa provincia della Calabria, è stato di oltre 6000 somministrazioni. É il numero più alto mai raggiunto che testimonia l'ottimo livello organizzativo raggiunto dall'ASP di Cosenza. Soddisfazione è stata, espressa dal Commissario straordinario dell'azienda dott. Vincenzo La Regina. "Dopo la necessaria fase di rodaggio della complessa macchina organizzativa, stiamo man mano raggiungendo livelli di performances soddisfacenti. Rivolgo un plauso a tutti coloro i quali si sono adoperati profondendo le energie necessarie con professionalità e impegno. Un ringraziamento doveroso alla Struttura Commissariale Regionale per il supporto e la disponibilità. L'augurio è quello di proseguire lungo questo percorso che, sono certo, produrrà numeri sempre più alti in linea con le aspettative già indicate dalla Regione Calabria ". © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"