Tornano conformi i 4 punti di balneazione sul liitorale di Corigliano-Rossano Tornano conformi i 4 punti di balneazione sul liitorale di Corigliano-Rossano 21 giu 21 Tornano conformi quattro punti di balneazione lungo il litorale di Corigliano Rossano. A darne notizia il Servizio tematico Acque del dipartimento provinciale Arpacal di Cosenza. Il ritorno alla conformità - ad esito delle analisi suppletive previste dalla normativa - dei quattro punti il cui esito delle analisi dello scorso venerdì 18 giugno avevano dato altrettante non conformità - è stato dato questa mattina al Sindaco di Corigliano Rossano (CS), alla Regione Calabria ed al Ministero della Salute. La comunicazione precedente sull'esito dei controlli alle acque di balneazione svolti il 15.06.2021 di non conformità era stata data sui segienti quattro in punti: Punto denominato "100 mt dx Torrente Coserie" Valore non conforme: Enterococchi Intestinali: 800 UFC/100 ml. (valore limite 200). Punto denominato "Camping Pitagora" Valore non conforme: Enterococchi Intestinali: 750 UFC/100 ml. (valore limite 200). Punto denominato "Fosso Nubrico" Valore non conforme: Enterococchi Intestinali: 770 UFC/100 ml. (valore limite 200). Punto denominato "100 mt dx Fiume Trionto" Valore non conforme: Enterococchi Intestinali: 780 UFC/100 ml. (valore limite 200).