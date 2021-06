Condividi su Facebook Tweet La ragazza lo lascia, spedizione punitiva degli ex parenti, 11 arresti CC a Crotone La ragazza lo lascia, spedizione punitiva degli ex parenti, 11 arresti CC a Crotone 08 giu 21 I carabinieri della Compagnia di Crotone, con il supporto dello Squadrone eliportato Cacciatori "Calabria", hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Crotone nei confronti di 11 persone - 2 in carcere e 9 ai domiciliari - indagate, a vario titolo, di atti persecutori, lesioni personali aggravate, violenza privata e calunnia. Secondo l'accusa, gli indagati, la sera del 19 maggio 2021, a Cutro, hanno aggredito per strada con calci e pugni, ma anche utilizzando mazze da baseball, una cintura e bastoni da ombrelloni da mare, il padre e il fratello di una ragazza che aveva deciso di interrompere due mesi prima la relazione sentimentale intrattenuta con uno degli aggressori. Le vittime hanno riportato lesioni. Il fratello della giovane era stato più volte minacciato nei mesi scorsi. Le indagini, condotte dai carabinieri della Stazione di Cutro sotto la direzione del Pm Ines Bellesi e coordinate dal procuratore di Crotone Giuseppe Capoccia, hanno permesso di fare luce sull'episodio nonostante - hanno riferito gli inquirenti - le difficoltà dovute alla reticenza di alcune persone che avevano assistito all'aggressione. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"