AD RFI, Alta Velocità Salerno-Reggio entro 06/2022, due lotti entro 2021 AD RFI, Alta Velocità Salerno-Reggio entro 06/2022, due lotti entro fine 2021 08 giu 21 I progetti di fattibilità dei primi due lotti dei sette complessivi della linea ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria saranno ultimati entro fine 2021. Mentre i progetti per il resto dei lotti saranno ultimati entro il giugno 2022. Lo ha detto l'amministratore delegato di Rfi Vera Fiorani in audizione al Senato. Sull'inizio dei lavori non è stata detta una data. La Salerno-Reggio Calabria è fra le opere che seguiranno le procedure semplificate previste dal Decreto Semplificazioni. I sette lotti previsti sono: il primo da Salerno a Battipaglia, il secondo da Battipaglia a Praia, il terzo da Praia a Tarsia, il quarto da Tarsia a Cosenza, il quinto da Cosenza a Lamezia Terme il sesto da Lamezia Terme a Gioia Tauro il settimo da Gioia Tauro a Reggio Calabria. Obiettivo Salerno Reggio in 4 ore "Attualmente il tempo di percorrenza da Roma a Reggio Calabria è di cinque ore con sette fermate. L'obiettivo è di portare i tempi a quattro ore. Sulla linea i treni raggiungeranno in media una velocità fra i 250 e i 300 chilomentri all'ora, con un rallentamento a 160 chilometri all'ora vicino Praia", Lo ha detto l'amministratore delegato di Rfi Vera Fiorani in audizione in commissione Lavori Pubblici al Senato sulla Salerno Reggio Calabria. La linea è lunga 445 chilometri e sono previsti sette lotti funzionali. Per una parte la linea di alta velocità è in comune con la Battipaglia-Potenza Taranto. Il tempo di percorrenza da Roma a Reggio Calabria in quattro ore sarà raggiunto già al completamento dei lavori dei primi due dei sette lotti che costituiscono l'opera. Mentre al completamento di tutta l'opera, è stato precisato, il tempo di percorrenza da Roma a Reggio Calabria sarà di 3 ore e 40 minuti. Nel rispondere alle domande dei senatori della commissione Fiorani ha ribadito che la rete in progettazione "sarà una rete ad Alta Velocità e non ad Alta capacità. I treni viaggeranno a una velocità fra i 250 e i 300 chilometri orari con un solo punto vicino a Praia dove la velocità scende a 160 chilometri orari". © RIPRODUZIONE RISERVATA