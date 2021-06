Condividi su Facebook Tweet Centauro di Villapiana muore in incidente sulla 106 a Rocca Imperiale Centauro di Villapiana muore in incidente sulla 106 a Rocca Imperiale 07 giu 21 Un motociclista, Pietro Amatulli, di 50 anni, di Villapiana ha perso la vita sulla statale 106, ai confini tra la Basilicata e la Calabria, in un incidente autonomo senza il coinvolgimento di altri mezzi. L'incidente è avvenuto intorno alle 21 di ieri nel territorio di Rocca Imperiale, sul raddoppio della 106 in località "San Nicola". Il centauro, per cause in corso d'accertamento da parte dei carabinieri di Rocca Imperiale, intervenuti sul posto, ha sbandato e, dopo aver sbattuto sul guardrail, è stato catapultato fuori dalla carreggiata. I funerali si svolgeranno domani alle 15,30 nella chiesa Madre, Maria SS del Piano a Villapiana centro. Il sindaco, Paolo Montalti, ha dichiarato il lutto cittadino dalle 15 alle 17 di domani "per consentire a tutti di partecipare alle esequie". © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"