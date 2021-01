Condividi su Facebook Tweet In Calabria somministrati 2.738 vaccini, percentuale al 21.1% In Calabria somministrati 2.738 vaccini, percentuale al 21.1% 06 gen 21 In Calabria sono state somministrate, al momento, 2.738 dosi di vaccino anti Covid, con una percentuale del 21,1% rispetto alle 12.955 ricevute. Un dato che pone la regione, secondo la classifica riportata sul suo sito dall'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, al penultimo posto della classifica nazionale. Peggio della Calabria ha fatto solo la Sardegna, in cui sono state somministrate 2.213 dosi di vaccino rispetto alle 12.855 consegnate, con una percentuale del 17,2%. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"