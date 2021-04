Calabria verso conferma zona arancione

23 apr 21 La Calabria dovrebbe rimanere in zona arancione assieme ad altre quattro regioni. Invece potrebbero essere 14 le regioni e 2 province autonome ad andare in zona gialla come previsto dal decreto riaperture a partire dal 26 aprile. Nessun regione dovrebbe restare rossa mentre sono cinque a rimanere arancioni. Fra queste ci sarebbero, oltre la Calabria, anche la Basilicata, la Sicilia, la Valle d'Aosta e la Sardegna per la quale ci sono pero' ancora alcuni dubbi. Diventerebbero gialle: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, Pa Bolzano, Pa Trento, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto. Lo spostamento sarà deciso sulla base del monitoraggio all'esame della cabina di Regia.