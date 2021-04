Condividi su Facebook Tweet Longo: Commissario Asp Cosenza non decadrà Longo: Commissario Asp Cosenza non decadrà 12 apr 21 Il commissario dell'Asp di Cosenza, Vincenzo La Regina al momento non decadrà dal suo ruolo di commissario così come previsto dal Decreto Calabria per non aver approvato i bilanci entro i 90 giorni previsti, perché il commissario ad acta per la sanità calabrese Guido Longo, ha già inoltrato richiesta di proroga ai ministeri competenti. "Considerato che i bilancio 2015, 2016 e 2017 sono oggetto di indagine da parte della Procura della Repubblica di Cosenza - ha detto Longo - ho notiziato Roma e aspetto una risposta. Ho chiesto più tempo per il commissario La Regina - ha poi aggiunto il commissario ad Acta - considerata la situazione che si è creata e mi sembra doveroso visto che sta lavorando. Anche perché, per principio di continuità non si può procedere all'approvazione dei bilanci 2018 e 2019 senza aver acquisito i precedenti. Penso a breve di avere una risposta dai ministeri che ho interpellato". © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"