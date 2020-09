Condividi su Facebook Tweet Due decessi coronavirus in poche ore all'Annunziata Due decessi coronavirus in poche ore all'Annunziata 26 set 20 Due persone, i due anziani di 72 e 73 anni in rianimazione per il Covid sono morti oggi all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. Salgono così a 100 le vittime di Covid-19 in Calabria. I due decessi sono avvenuti a poche ore uno dall'altro. In tarda mattinata era deceduto il paziente zero di Buonvicino, V.R. 73 anni. L'uomo è morto dopo 3 settimane di ricovero. L'uomo era stato ricoverato nel Tirrenia Hospital di Belvedere, scoperta la positività l'uomo si era poi aggravato e trasferito all'Annunziata. Dopo il ricovero tutto il personale e i medici della casa di cura di Belvedere erano stati posti in quarantena. Eseguiti i tamponi anche ai componenti della sua famiglia, moglie e figlio, che sono risultati anch'essi positivi. Poche ore dopo il secondo decesso in rianimazione. Si tratta di F.M. di 72 anni di Corigliano Rossano, positivo al Covid-19 . Come nel caso del paziente di Buonvicino, il quadro clinico del paziente era compromesso da altre patologie. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"