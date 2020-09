Condividi su Facebook Tweet In Calabria le scuole aprono a macchia di leopardo In Calabria le scuole aprono a macchia di leopardo 24 set 20 La scuola riapre in Calabria ma non per tutti i 268 mila 101 studenti della regione. Sono diversi i comuni piccoli e grandi che, un po' dovunque dal Pollino allo Stretto, hanno saltato l'appuntamento di oggi. Se a Reggio Calabria, dove si è votato per l'elezione del sindaco e del Consiglio comunale, il ritorno in aula è stato fissato da tempo a lunedì 28 settembre, a Catanzaro la campanella ha suonato solo per gli studenti delle scuole superiori dopo che il sindaco del capoluogo ha firmato un'ordinanza con la quale ha fatto slittare all'inizio della prossima settimana l'avvio dell'anno scolastico per gli allievi degli istituti comprensivi, cioè elementari e medie inferiori. A Cosenza apertura regolare anche se qualche istituto non è ancora pronto e in diversi comuni hanno scelto di rinviare l'avvio così come a Vibo Valentia dove sono diversi comuni della provincia hanno optato per riaprire lunedì 28. E' rinviata a domani l'apertura delle scuole di Crotone, altra città interessata al voto amministrativo, che hanno ospitato seggi elettorali. In alcuni istituti hanno pesato sul rinvio anche la mancanza di banchi monoposto, previsti dalle nuove prescrizioni, per ottenere i quali si è dovuto rimediare anche tagliando in due quelli esistenti. In altri casi si sono dovute reperire nuove aule più capienti. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"