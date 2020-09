Condividi su Facebook Tweet Altro boom di casi coronavirus (+22) in Calabria (1.513 totali), dati per provincia Altro boom di casi coronavirus (+22) in Calabria (1.513 totali), dati per provincia 01 set 20 Nuovo balzo di casi coronavirus oggi in Calabria: sono 22, quando ieri ne erano stati registrati 6. Il totale ora è arrivato a quota 1.513. A darne notizia il bollettino della Regione Calabria che afferma che fino ad oggi sono stati effettuati 155.296 tamponi di cui 153.783 negativi. Nonostante il relativo numero basso di tamponi effettuati, visto che tra ieri e oggi sono stati effettuati 1.485 tamponi contro i 926 di ieri. Cosenza: intercettati venti casi. Di questi, sedici sono riconducibili al centro di accoglienza per migranti di Rende, due sono riconducibili a focolai già noti. Il caso rilevato oggi dal Laboratorio di Lamezia Terme, basso viremico, è riconducibile al focolaio generato dalla Sardegna. Il paziente rilevato dall’AO di Catanzaro è riconducibile al CARA di Crotone. Questi i dati distribuiti per provincia: Catanzaro (237): 9 in reparto; 8 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti. Cosenza (531): 9 in reparto, 42 in isolamento domiciliare; 446 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria (382): 3 in reparto; 82 in isolamento domiciliare; 285 guariti; 19 deceduti. Crotone (133): 1 in reparto, 10 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia (95): 8 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti. Altra Regione o Stato Estero: 130 Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture provincie che nel tempo sono stati dimessi. Nei ricoveri segnalati presso l'Ospedale di Catanzaro 3 sono ricoverati in malattie infettive, due provengono dalla Provincia di Vibo Valentia (di cui una è ricoverata in malattie infettive successivamente al parto cesareo), uno è di fuori Regione (nel conteggio si trova nel setting Fuori Regione/ Stato Estero) e uno è stato trasferito al reparto di malattie infettive di Catanzaro. Degli otto pazienti ricoverati al reparto di Malattie infettive di Cosenza, quattro sono non residenti. I ricoveri al reparto di Malattie infettive di Catanzaro sono sei. Di essi, due sono riportati nel setting “Fuori regione”. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 2.755. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"