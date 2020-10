Nuovo decesso coronavirus all'Annunziata, era di Casali del Manco

26 ott 20 La donna di 80 anni ricoverata all'Annunziata in rianimazione per complicazioni del coronavirus è morta questa mattina all'alba. La donna, che aveva patologie pregresse complicate dal covid-19, dimorava nella casa per anziani di Spezzano Piccolo. La vittima di oggi è la 107esima in Calabria. La donna era di Casali del Manco, il centro della presila dichiarato zona rossa otto giorni fa.