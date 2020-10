Condividi su Facebook Tweet Nuova vittima covid a Reggio, ora decessi in Calabria sono 102 Nuova vittima covid a Reggio, ora decessi in Calabria sono 102 06 ott 20 Un uomo di 77 anni è morto per coronavirus nel reparto di terapia intensiva del Grande ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Tre giorni fa le condizioni del paziente, che viveva a Reggio Calabria, erano peggiorate e si era reso necessario il suo trasferimento dal reparto di malattie infettive, dov'era ricoverato da tempo, alla rianimazione. Con la sua morte, salgono a 102 i decessi in Calabria dall'inizio dell'emergenza Covid. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"