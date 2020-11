Rapine e furti, 5 arresti della PS di Gioia Tauro. Presi di mira autisti furgoni

Rapine e furti, 5 arresti della PS di Gioia Tauro. Presi di mira autisti furgoni

27 nov 20 Cinque misure cautelari sono state eseguite, in provincia di Reggio Calabria, da personale del Commissariato di Gioia Tauro della Polizia. I cinque sono accusati, a vario titolo, di rapine a mano armata, furti in abitazione, spaccio di stupefacenti e danneggiamenti. Con l'operazione, denominata "The end", sarebbero stati individuati gli autori di una serie colpi ai danni di autisti di imprese di trasporto merci.