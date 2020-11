Condividi su Facebook Tweet Continua a piovere nel crotonese, bloccata la 106, in arrivo reparti Campania Continua a piovere nel crotonese, bloccata la 106, in arrivo volontari campani 22 nov 20 Continua a piovere a Crotone, anche se meno intensamente rispetto a ieri. La situazione, comunque, si mantiene critica, tanto che é stato interrotto il traffico sulla statale 106 jonica all'altezza del ponte sul fiume Neto. La decisione é stata presa perché il ponte non dà garanzie di stabilità. Disagi per il traffico, deviato sulla viabilità locale. Tutte le forze dell'ordine, insieme alla Protezione civile, sono impegnate per la gestione della situazione. Preoccupazionenutre l'ingrossamento del fiume Esaro. In arrivo volontari campani Una "colonna mobile" della Protezione civile della Campania è partita in soccorso delle popolazioni colpite dall'alluvione a Crotone. Dieci squadre, composte da oltre 40 volontari, e dotate di moduli idrogeologici (completi di idrovore) si sono messe in moto da Napoli, Avellino, Caserta e Salerno. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"